Tissi. Giovedì la riapertura del centro prelievi

La gestione del servizio sarà affidata all'autoemoteca

Di: Antonio Caria

Ottima notizia per il Comune di Tissi. Grazie all’accordo trovato tra l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco GianMaria Budroni e l’Ats, che superasse la chiusura del centro prelievo di Via Spina Santa, il centro prelievi comunale riprenderà la propria attività giovedì 31 gennaio, dalle 10.00 alle 12.00.

Inoltre è stato comunicato che la sosta dell'autoemoteca sarà presso la sede del CAS di Via Municipale (fronte bar). Soddisfatto il primo cittadino per la ripresa di questo importante e fondamentale servizio che va a favore degli anziani, dei malati e di chi avrebbe avuto difficoltà di vario genere a spostarsi per raggiungere la struttura più vicina.

«È un servizio sanitario di vitale importanza – ha dichiarato Budroni – per il nostro centro, che soddisfa l’esigenza di 43/45 pazienti mese, tutte persone con patologie varie, ci siamo battuti per loro, con diversi incontri presso l’Ats di Sassari, non ultimo l’incontro a Cagliari con l’Assessore Regionale Arru, presso l’Assessorato alla Sanità, proponendo soluzioni senza mollare la presa, dritti verso l’obiettivo riapertura. Chiediamo con energia che si apra a breve l’ambulatorio di Via Spina Santa! Perché se da un lato vanno bene soluzioni alternative, dall’altra bisogna consolidare il servizio con una sede fisica».

«Siamo convinti più che mai – ha concluso – che si deve garantire la sanità sul territorio, il nostro paese deve avere necessariamente questo servizio. Sono tante le persone che ne usufruiscono, poniamo il focus sui malati e gli anziani. Ricordiamo che Le prenotazioni degli esami ematologici e biologici dovrà essere effettuata, con richiesta del proprio medico curante, entro il giorno antecedente il servizio».