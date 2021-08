A spasso col Covid, 80enne denunciato

"Mi sento bene", ma doveva stare in isolamento domiciliare

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri, a Carbonia, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato per “violazione degli obblighi inerenti alla vigilanza sanitaria” ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie un pensionato ottantenne residente in città.

L'uomo, il 27 agosto scorso attorno alle ore 17, durante un normale servizio perlustrativo, è stato fermato dagli operanti in via Mazzini e, sottoposto a controllo in banca dati, sarebbe risultato circolare sebbene fosse positivo al Covid-19 e collocato in isolamento domiciliare da parte della ATS Sardegna.

A nulla è valsa la giustificazione del fatto di sentirsi bene, "porre in pericolo l’incolumità altrui violando un ordine dell’autorità sanitaria - ricordano i carabinieri - costituisce reato".