Ladro sacrilego ruba dalla chiesa i soldi per il pellegrinaggio di Assisi

Le telecamere lo hanno inquadrato in viso, il sacerdote promette: “Se restituisce il maltolto ritirerò la denuncia dei Carabinieri”

Di: Alessandro Congia

Milleduecento euro: è il bottino che un ladro solitario è riuscito ad impossessarsi, sottratto dalla sacrestia della chiesa della Santissima Annunziata, nel Corso Vittorio Emanuele, a Cagliari.

E’ bastato poco per il malvivente approfittare della distrazione del parroco, padre Andrea Mura, per sgattaiolare dal confessionale fino alla scrivania dove era poggiato il denaro: soldi che servivano ai fedeli per partecipare al pellegrinaggio programmato ad Assisi.

Un gesto assurdo, bruttissimo: i filmati delle telecamere interne alla parrocchia però immortalano, nei diversi frame video il ladro in pieno volto, un uomo apparentemente sulla cinquantina, perfettamente riconoscibile, file video consegnati dal sacerdote ai Carabinieri della stazione di Stampace, situata tra l’altro appena 50 metri dalla chiesa: “Se ci sarà il ravvedimento da parte di questa persona – promette il prete – non andrò avanti con la denuncia, basta che quel denaro dei parrocchiani venga immediatamente restituito”.