Covid. Rientro in Lombardia da Sardegna e Sicilia: tutti negativi i tamponi effettuati ai passeggeri

Eseguiti 446 test nei tre aeroporti milanesi

Di: Redazione Sardegna Live

Sono risultati tutti i negativi i tamponi gratuiti e volontari, eseguiti tra sabato e il pomeriggio di oggi, sui passeggeri dei voli in arrivo agli aeroporti milanesi di Linate, Malpensa e Orio al Serio, dalla Sicilia e dalla Sardegna. Lo fa sapere la direzione generale Welfare di Regione Lombardia, che nello specifico ha elaborato in questi tre giorni 446 tamponi.

In particolare, allo scalo bergamasco di Orio al Serio, sono stati effettuati 16 test sabato 28 agosto e 45 ieri. A Malpensa, sabato sono stati effettuati 30 tamponi, 165 ieri e 50 nella giornata odierna. Infine, per quanto riguarda Linate, dalle 9.00 alle 17.45 di oggi sono stati eseguiti 140 tamponi ai passeggeri di ritorno da Sicilia e Sardegna.

L’idea dei tamponi gratuiti, nata alla luce dell'aumento di ricoveri e contagi in Sardegna e in Sicilia, è stata richiesta dall'assessorato al Welfare della Regione Lombardia e promossa in accordo con il commissario governativo all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, e con i presidenti delle due Regioni, in concomitanza con il controesodo estivo.