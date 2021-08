Orroli. Scomparso da due anni, lo strazio della famiglia di Cristian Farris: “Abbiamo bisogno di risposte”

L’avvocato Piscitelli: “A oggi non conosciamo lo stato di avanzamento delle investigazioni. Non ci si può arrendere di fronte ad una scomparsa”

Di: Redazione Sardegna Live

Di Cristian Farris non è mai stata trovata alcuna traccia. La famiglia del calzolaio di 29 anni, allevatore e addestratore di cavalli, non ha alcuna notizia del loro caro dalla sera del 21 ottobre del 2019. “Il 21 ottobre prossimo saranno due anni dalla scomparsa di Christian Farris, il pastore ciabattino sparito nel nulla dopo una birra in un bar di Orroli. Non solo non si sa nulla di che fine possa aver fatto, se sia cioè vivo e dove ma, il fascicolo giudiziario a mani del Procuratore di Cagliari dott. De Angelis non svela nulla. La mamma Giulia, il papà Efisio, la sorella Vanessa e il fratello Walter non sanno più cosa pensare”. Lo dice il legale della famiglia Gianfranco Piscitelli, presidente dell’associazione Penelope Onlus.

“Ieri sono stato a Orroli dalla famiglia Farris – fa sapere l’avvocato -: è uno strazio, non so loro cosa dire. Ormai da tempo abbiamo presentato una memoria difensiva in cui fornivamo al PM dott. De Angelis alcuni esiti di indagini difensive, ma ad oggi non conosciamo lo stato di avanzamento delle investigazioni. Abbiamo bisogno di risposte, non ci si può arrendere di fronte ad una scomparsa che lascia presagire un non bel finale. Gli scomparsi sono esseri umani che vanno cercati sempre ed i familiari hanno diritto a risposte certe, sempre".