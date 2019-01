Marijuana, cocaina e hashish: denunciati un personal trainer e la sua compagna

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia, culminata con la denuncia di una giovane coppia oristanese trovata in possesso di diverse dosi di vari tipi di droghe e di anabolizzanti.

In particolare, un personal trainer di 32 anni, F.O., è incappato in un posto di controllo degli uomini del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta che, notato il suo atteggiamento, lo hanno sottoposto a perquisizione. il giovane sarebbe stato travato in possesso di due dosi di cocaina e una dose di marijuana.

Gli uomini della Squadra Mobile hanno esteso il controllo anche a casa del 32enne dove gli agenti, rintracciata la compagna del ragazzo L.P., grazie anche all’ausilio dell’unità cinofila, avrebbero rinvenuto cocaina, marijuana e hashish, nonché sostanza da taglio, un bilancino elettronico di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi.

È stata inoltre trovata, come riferito dalla Polizia, una modica quantità sostanza dopante proibita e di anabolizzanti.

Tutto lo stupefacente, il denaro e l’altro materiale veniva posto sotto sequestro e la coppia, terminate le formalità di rito, veniva posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel solo mese di gennaio è la quinta operazione di polizia finalizzata al contrasto dello spaccio di droga messa a segno dalla Polizia di Stato, con due arresti eseguiti in flagranza di reato, alcune segnalazioni amministrative e le ultime due denunce.