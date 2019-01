Aggredisce la madre, arrestato 20enne

Calci e pugni alla porta, minacce di morte alla madre che non gli dava soldi per la droga

Di: Redazione Sardegna Live

Ha tentato più volte nella giornata di ieri di aggredire la madre per estorcergli del denaro per potersi acquistare dello stupefacente, ma solo il risolutivo intervento di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Cagliari-Stampace ha posto fine all’incubo della donna.

E’ successo nel pomeriggio di ieri quando la centrale operativa della compagnia Carabinieri di Cagliari ha inviato un equipaggio presso un’abitazione di via Premuda per soccorrere una signora che in quel momento era vittima dell’ennesima aggressione da parte del proprio figlio.

Lui, Daga Michele, 20enne, veniva colto in flagranza dai militari mentre con calci e pugni diretti alla porta d’ingresso, stava tentando di irrompere nell’abitazione della madre con minacce di morte al fine di sottrargli denaro necessario per l’acquisto della droga. Scattate subito le manette il ragazzo, peraltro già deferito in passato, è attualmente trattenuto presso la camera di sicurezza della Stazione CC di Cagliari – Villanova, così come disposto dall’autorità giudiziaria.

E’ accusato del reato di maltrattamenti in famiglia.