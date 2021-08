Sequestrati 230 kg di marijuana nell'Oristanese, tre arresti

Operazione dei carabinieri a Marrubiu

Di: Redazione Sardegna Live

Nell'ambito di una nuova operazione antidroga dei carabinieri di Oristano sono stati sequestrati 230 chili di marijuana e arrestate tre persone.

In manette sono finiti Gianluca Sanna, di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine e già finito nei guai per spaccio nel 2018, Alessandro Murru, di 42, e Luigi Murgia, di 33. I tre sono difesi dagli avvocati Carlo Fìgus e Antonella Piredda.

Il blitz dei militari è scattato ieri sera a Marrubiu. I carabinieri della locale Stazione, transitando in via Lazio, avrebbero sentito un forte odore di marijuana provenire dal garage di un'abitazione. Hanno effettuato quindi la perquisizione sorprendendo i tre all'interno della casa mentre confezionava la cannabis.

Complessivamente sarebbero stati sequestrati 77 sacchetti termosaldati per un totale di 230 chili di sostanza stupefacente. In corso le indagini per stabilire la provenienza della marijuana e gli eventuali acquirenti. I tre si trovano in cella nel carcere oristanese di Massama.