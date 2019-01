False firme e contratti inesistenti per forniture di energia elettrica

Scoperta truffa ai danni dei consumatori

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione di Budoni hanno deferito in stato di libertà per truffa e sostituzione di persona, un pregiudicato 35enne, amministratore delegato di una società che ricerca clienti per una nota società che fornisce energia elettrica.

L’uomo allo scopo di stipulare arbitrariamente un contratto di fornitura di energia elettrica, aveva apposto delle firme apocrife per conto di un ignaro cittadino della località costiera.

La vittima della truffa ha quindi fatto scattare le indagini dopo essersi accorto che a sua insaputa era passato ad un’altra compagnia elettrica. Si è presentato in caserma per formalizzare la denuncia.

Dalle indagini si è arrivati al 35enne della provincia di Frosinone, che è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria dai militari della Stazione di Budoni.