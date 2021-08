Senorbì. Locale aperto dopo le 2 nonostante ordinanza: sanzionato titolare

Un'ordinanza sindacale prevede infatti la chiusura entro quell'orario

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Senorbì, i carabinieri della locale Stazione hanno contestato la violazione di un’ordinanza sindacale del locale Comune, la numero 9 del 12 marzo 2018, a un esercizio pubblico facente capo ad un 30enne residente a Quartu Sant'Elena.

Nel corso del controllo alle 2,50 del mattino, i militari procedenti unitamente a quelli della stazione di Suelli avrebbero accertato che l'esercizio era ancora in piena attività non rispettando così l'orario di chiusura previsto per le 2.

E' quanto disposto infatti dall'ordinanza sindacale in oggetto, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 75 a 500 euro.