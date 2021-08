Incidente sulla ss 125. Una famiglia finisce all'ospedale, coinvolto anche un bimbo di un anno

Un'auto avrebbe invaso la corsia opposta andando a scontrarsi con un secondo mezzo. Quattro persone all'ospedale, fra queste un bimbo di un anno

Di: Giammaria Lavena

Incidente stradale nel pomeriggio sulla nuova Orientale sarda tra Muravera e il bivio di San Priamo. Un'intera famiglia è rimasta coinvolta, quattro persone compreso un bimbo di un anno. Lo scontro ha interessato due auto, dopo che una di queste avrebbe invaso la corsia opposta mentre arrivava la seconda.

I quattro feriti si trovavano erano a bordo di una Giulietta che viaggiava in direzione Cagliari. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 che li hanno trasferiti al Brotzu e al Santissima Trinità di Cagliari, dove sono ricoverati in osservazione. Fortunatamente non verserebbero in gravi condizioni.

Intervenuti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile di San Vito per effettuare i rilievi di legge e per regolare il traffico, particolarmente intenso. Sulle responsabilità dell'incidente viene mantenuto ancora uno stretto riserbo.