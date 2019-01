Lavoratori De Vizia licenziati: “Amici sardi, cagliaritani e non, ora aiutateci voi”

Dopo la ‘passerella’ dei politici e dei candidati alle prossime regionali, la delegazione degli operai che staziona sotto il Comune di via Roma promuove un incontro pubblico

Di: Alessandro Congia

L’appuntamento per chiunque voglia sostenere insieme a loro la lotta alle rivendicazioni e al lavoro attraverso la solidarietà umana, (dunque possono aderire tutti, semplici cittadini, disoccupati, associazioni), è per mercoledì 31 gennaio 2019, alle ore 15, in piazza Matteotti, a Cagliari.

Ecco il post del gruppo Fb, “Lavoratori licenziati della società De. Vizia”

«Ragazzi e amici tutti non è mio solito chiedere aiuto ma in questo caso lo farò. Vi chiedo di partecipare a questa manifestazione di solidarietà non solo perché riguarda noi, ma perché si tratta di un problema attuale che riguarda tutti. Tutti abbiamo un amico o un parente a cui è successo almeno una volta. Quello che vi chiedo a nome di tutti noi è di aiutarci a dare voce contro queste ingiustizie, portate i vostri amici, le vostre famiglie, cerchiamo di fare in modo che queste cose non capitino mai più a nessuno. La mia voce stanca oggi può risultare solo una goccia in mezzo al mare, ma la voce di tutti noi sarà grande come il mare come lo è stata in precedenza. Vi ringrazio anticipatamente da parte nostra».