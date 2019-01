In trappola la banda dei furti seriali nei bar e market: tre arresti

I Carabinieri hanno chiuso il cerchio ammanettando tre persone, dedite ai furti negli esercizi commerciali

Di: Alessandro Congia

Tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, a Uta, per tre soggetti disoccupati e pregiudicati: si tratta di Alessandro Muscas, 19enne di Villacidro, Mosé Casula, 40enne e Mirko Carta, 23enne, entrambi di Gonnosfanadiga.

I Carabinieri della Compagnia di Villacidro, insieme ai colleghi della stazione di Gonnosfanadiga, avevano iniziato un’accurata indagine investigativa nei confronti del gruppo criminale che era dedito nel compiere furti su commissione nei bar, market e tabacchini.

In particolare, nel mirino dei malviventi, erano state prese di mira la rivendita Tabacchi di Enzo Carta (erano stati rubati circa 5600 euro, gratta e vinci, sigarette, per un valore di circa 700 euro, il supermarket “Nonna Isa”, dove erano stati portati via generi alimentari per circa 2300 euro, ancora al bar “The Spring”, dove sono stati rubati 100 euro dalla cassa, 2600 euro da un cambiamonete e circa 200 euro da un salvadanaio per la raccolta di offerte per un bimbo malato, tutti nel comune di Villacidro.

Ancora, presso l’edicola “Laura”, a Guspini, rubati 500 euro, oltre a profumi, valori bollati e abbonamenti Arst; All’”Ideal Bar” ad Arbus, era stata distrutta la vetrina. I militari sono riusciti a risalire ai ladruncoli grazie anche ai filmati delle telecamere di sicurezza private e comunali, poi le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di recuperare parte della refurtiva, mentre Mosè Casula, in particolare, è stato trovato in possesso di uno zaino pieno di strumenti da scasso.

All’atto del fermo, il pregiudicato era in compagnia di Andrea Casu, 31enne di Iglesias, trovato in possesso delle chiavi di una Lancia Y rubata a Terralba tre giorni fa. Per questo motivo il giovane è stato denunciato per ricettazione. Gli arrestati sono reclusi nella casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.