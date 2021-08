Quartu, scontro fra due auto: ambulanze e Vigili del fuoco sul posto

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio

Di: Giammaria Lavena

Incidente stradale nel pomeriggio a Quartu. Una Dacia Sendero è entrata in collisione con una Ford Ka in via Dell'Autonomia, nel litorale.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e due mezzi dei Vigili del fuoco.

Da stabilire le condizioni di conducenti ed eventuali passeggeri, seguiranno aggiornamenti.