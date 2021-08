Allevatore ucciso a coltellate, non si trovano le chiavi dell'auto

I carabinieri hanno passato al setaccio le campagne, disposti nuovi posti di blocco

Di: Redazione Sardegna Live

Si scava nel mondo delle campagne per cercare di risalire all'autore dell'omicidio di Mauro Antonio Carai, l'allevatore di 74 anni di Orune ucciso a coltellate nella serata di venerdì e ritrovato in una pozza di sangue da uno dei figli intorno alla mezzanotte, nella strada sterrata che porta al suo ovile, a 20 metri dalla SS 389. L'uomo ha riportato ferite in varie parti del corpo compreso il viso.

I carabinieri del Reparto Operativo di Nuoro e della Compagnia di Bitti hanno passato al setaccio le campagne del territorio disponendo posti di blocco in tutto il Nuorese e interrogando decine di persone, tra amici parenti e vicini di pascolo dell'allevatore, ma nessuno avrebbe dato informazioni risolutive.

Carai è stato trovato a due passi dalla sua Fiat Punto con la quale, forse all'imbrunire, stava rientrando a casa. Il suo corpo era a terra fuori dall'auto, da cui potrebbe essere sceso per salutare qualcuno che conosceva. Dentro il veicolo non sono state trovate tracce di sangue o di colluttazione. Introvabili anche le chiavi della macchina e il coltello usato per il delitto.

Una morte misteriosa quanto insolita quella di Mauro Antonio Carai, padre di sette figli e nonno di diversi nipoti. Non aveva alcun precedente giudiziario a suo carico e anche per questo gli inquirenti escluderebbero la pista del delitto maturato per vendetta. Non si è trattato di un tradizionale agguato dietro un muretto a secco co l'impiego di armi da fuoco e non si rileva neppure alcun collegamento con la faida che da 50 anni marca la storia del paese.

L'ipotesi più accredita è quella di un omicidio d'impeto: una violenta discussione degenerata e finita nel sangue. L'autopsia, disposta dal Pm di Nuoro Riccardo Belfiori che coordina le indagini, è prevista per domani nell'ospedale San Francesco di Nuoro. L'esame autoptico dovrà chiarire fra l'altro l'ora del decesso e la causa esatta della morte.