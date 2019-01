La Banda della Brigata Sassari in concerto per la Casa Santi Angeli

Il 28 gennaio a Palazzo di Città una raccolta fondi per la riapertura del Centro diurno per minori a rischio

Di: Antonio Caria

Raccogliere i fondi necessari per completare la ristrutturazione della Casa Santi Angeli, è l’obiettivo del concerto del concerto di beneficienza della Banda Musicale della Brigata Sassari che si terrà lunedì 28 gennaio alle 19.00 a Palazzo di Città a Sassari.

La raccolta di fondi intende sostenere in particolare, il progetto del Centro Diurno per minori a rischio, che l’Associazione Casa Santi Angeli, con la collaborazione della Congregazione Missionaria delle Figlie di Gesù Crocifisso, attiverà a breve, affidandone la gestione a Suor Maria Cristina Atzeni.

Una data non casuale in quanto il 28 gennaio ricorre infatti il 101° anniversario della “battaglia dei Tre Monti”, importante vittoria del nostro Esercito che ha visto come indiscussa protagonista la Brigata Sassari e che ha costituito l’inizio alla riscossa degli Italiani dopo la disfatta di Caporetto.

L'iniziativa, di grande valore sociale per l'intera comunità e, ancora di più, per l'aiuto concreto che si potrà dare per sostenere la crescita di bambini e ragazzi provenienti da situazioni di grave difficoltà, vede l'adesione del Comune di Sassari, della Prefettura, del Banco di Sardegna, della Brigata Sassari, dell'Associazione Nazionale “Brigata Sassari” e dell'Arcidiocesi di Sassari, che insieme alla Congregazione Missionaria delle Figlie di Gesù Crocifisso è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione della Casa Santi Angeli,.

L ingresso libero fino a esaurimento posti. È possibile prenotare inviando una messaggio di posta elettronica, entro le 12.00 di lunedì 28 gennaio, all’indirizzo segreteriasindaco@comune.sassari.it.