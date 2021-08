Omicidio a Orune. Il parroco: "I responsabili vengano allo scoperto"

Le parole di don Michele Muledda durante la messa alla Beata Vergine del Carmelo

Di: Redazione Sardegna Live

La comunità di Orune si trova nuovamente costretta a fare i conti con la violenza dopo l'omicidio dell'allevatore 74enne Mauro Antonio Carai, assassinato la notte fra il 27 e il 28 agosto nelle campagne del paese.

A chiamare il paese alla riflessione è il parroco don Michele Muledda, che durante la celebrazione in onore della Madonna del Carmelo, ha rivolto un'esortazione importante: "Chi è stato, chi ha fatto questa cosa terribile abbia il coraggio, venga allo scoperto e lo dica: ammetta di aver sbagliato".

Non ci sono novità nell'ambito delle indagini sul delitto dell'anziano. La caccia all'uomo in corso in tutto il Nuorese non ha ancora prodotto alcun esito. Carai è stato assassinato con alcune coltellate mentre rientrava dai campi. Il suo cadavere ritrovato dal figlio in una strada sterrata a pochi chilometri dal centro abitato.