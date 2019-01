A lezione di stagionalità e km 0 con Campagna Amica

Partito la scorsa settimana il progetto ideato da Lucia Oggiano

Di: Antonio Caria

Ha preso il via la scorsa settimana il progetto grazie alla collaborazione dei Comuni di Porto Torres, Alghero, Sorso e Sassari, il progetto di educazione di Campagna Amica di Coldiretti Nord Sardegna.

Un’iniziativa che vedrà impegnati per 5 mesi, coordinati dalla responsabile di Campagna Amica Nord Sardegna Lucia Oggiano, ideatrice del progetto, le imprenditrici agricole di Coldiretti Donne Impresa guidate dalla responsabile Maria Grazia Murroccu, le aziende agricole di Campagna Amica Sa Mandra, Barbagia di Paola Pirisi, di Carmen Atzori, Eredi Mannu, Areste di Daniela Scarpellino e Porto Ferro di Andrea Carfania, oltre ai Vigili del Fuoco, gli Operatori ecologici, i Vigili urbani e Associazioni Onlus.

Il progetto vedrà coinvolti sino a maggio oltre 10mila bambini, 35 istituti scolastici, 5 Comuni nei giardini pubblici di Sassari dove la campagna arriva in città per una giornata ludico-didattica con tanti laboratori, animali, degustazioni.

«È un progetto che piace alle insegnanti, ai genitori, ai bambini e alle amministrazioni comunali – ha sottolineato il direttore di Coldiretti Nord Sardegna Ermanno Mazzetti – ed si allarga e cresce di anno in anno. Lo scorso anno abbiamo incontrato circa 3 mila bambini quest’anno arriveremo a 10 mila, e quasi sempre siamo contattati dagli istituti scolastici. Sono giornate all’insegna del cibo buono, giusto, a contatto diretto con chi quel cibo lo coltiva. I bambini delle scuole dell’infanzia ed elementari, acquisiranno maggiore consapevolezza oltre che sul mangiare sano, anche sulle disparità economiche nel mondo, sui rischi che l’inquinamento rappresenta per l’ambiente e per gli esseri che vi abitano, sul riciclo come soluzione allo sfruttamento delle risorse, sul rispetto per gli esseri viventi, sui pericoli della strada”.

Le tematiche trattate riguarderanno l’alimentazione (Educazione alla Campagna Amica); fame nel mondo (“Io mangio tutto”); riciclo (“Arte del riciclo creativo”); inquinamento (“I quattro elementi della terra” - Fuoco, aria, acqua e terra”); rispetto per gli animali e le persone (“Capire col cuore”); educazione stradale (“Amica strada”). In programma anche dei laboratori sulla pasta fresca, il giardino incantato di Campagna Amica, dal latte al formaggio e dal grano al pane.

I cicli didattico-ludici, prevedono degli incontri a scuola che si concluderanno nel mercato di Campagna Amica insieme alle famiglie con la consegna di un attestato.

«Campagna Amica è vendita diretta e promozione dei prodotti agroalimentari del territorio, ma anche cultura, didattica – ha dichiarato il presidente di Coldiretti Nord Sardegna Battista Cualbu -. Le scuole, i bambini sono tra i nostri principali interlocutori per metterli in contatto con la terra, con chi la lavora, mostrargli giocando, come viene coltivato un prodotto, la cura per farlo maturare e tutto il processo e i sacrifici richiesti per porli a tavola. Hanno la possibilità di vedere da vicino e conoscere l’importanza e la simbiosi che esiste tra agricoltore, terra e clima, e quindi della stagionalità. Vere e proprie lezioni che hanno l’obiettivo di far emergere la consapevolezza sull’importanza del cibo e del rispetto della natura».