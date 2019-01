Viabilità nelle strade provinciali del Logudoro e dell’Anglona: Unali (Liberi e Uguali): «Da parte mia massima sensibilità e attenzione al problema»

Il Sindaco di Chiaramonti: «Capisco le lamentele e le difficoltà che provano gli automobilisti»

Di: Antonio Caria

«La campagna elettorale è iniziata e nei nostri paesi si vive un clima poco costruttivo volto a trovare un capro espiatorio per tutti i problemi, scatenare guerre tra poveri, disseminare odio e rancore pur di nascondere e mistificare le verità».

A dirlo è, in comunicato stampa, il Sindaco di Chiaramonti e candidato Consigliere alle prossime elezioni regionali del 24 febbraio per Liberi e Uguali (candidato presidente Massimo Zedda), Alessandro Unali.

«In queste settimane – prosegue Unali – in Anglona e in Logudoro si assiste in maniera velata a delle strumentalizzazioni politiche che hanno come oggetto il problema dei mancati interventi per le strade provinciali di Perfugas, Erula, Santa Maria Coghinas ecc».

«Capisco – aggiunge – le lamentele e le difficoltà che provano gli automobilisti che mettono a repentaglio la propria incolumità ogni volta che percorrono i tratti di strada fortemente degradati e dissestati».

«Da parte del sottoscritto c'è stata massima sensibilità e attenzione al problema già da diversi anni addietro quando facevo presente al Consiglio Regionale e all'Assessorato ai LL.PP. le situazioni disastrose in cui vertevano le strade dell'Anglona e del Logudoro (Interrogazione n. 1452/A del 9 aprile 2018 Nda)».

La risposta dell’Assessore Balzarini arrivò il 24 maggio del 2018 in cui si specifica che «Per la rete viaria della Provincia di Sassari sono destinate risorse finanziarie pari ad € 10.450.00».

Di questi 6 milioni 950mila euro sono destinati al Nord Ovest della Provincia mentre il restante 3 milioni 500mila euro al Nord Est. Per la prima vengono citate la SP 2 'Perfugas-Erula - Sa Mela -Tula - S.S. 597” e la Sp 92 “Perfugas - Santa Maria Coghinas (500mila euro), la SP 16B "Su Padru e Giosso”, Sp 15 "Santa Vittoria – Tergu – San Giuseppe” SP 17 “Tergu – Nulvi” e SP 13M "Panoramica di Castelsardo” (500mila euro) e SP 68 “La Rimessa - Ploaghe – Chiaramonti”, SP “Osilo-Sennori”, SP 77 “Ploaghe-Fenosu” e SP dell'Anglona “Sassari-Osilo" (600mila euro).

«Dal mese di maggio 2018 sino ad oggi – specifica Unali – ho perso il conto delle telefonate e degli incontri che ho avuto con i responsabili dell'Ufficio Tecnico della Provincia per avere informazioni sullo stato dell'arte dell'iter burocratico e dei tempi utili per l'inizio dei lavori nelle strade».

«Ritengo che non sia giusto addossare tutte le colpe al sottoscritto e al ristretto organico della Provincia di Sassari che da novembre 2018 ad oggi ha svolto un lavoro imponente: oltre 30 gare d'appalto per la manutenzione e il rifacimento di alcune strade della provincia, tra cui anche quelle del nostro territorio. La carenza di personale – conclude – in alcuni settori porta ad avere tempi lunghi sulle verifiche che accertino la regolarità dei documenti presentati dalle ditte. Ricordo ai più che tali verifiche sono richieste per legge in base alla normativa nazionale sugli appalti».

Unali è voluto intervenire anche sulla strada che da Perfugas porta a Santa Maria Coghinas. «La ditta appaltatrice – specifica nel comunicato lo stesso Unali – che si è aggiudicata i lavori per i primi 4 km di strada dissestata della Perfugas-Santa Maria è stata convocata in settimana per definire l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e l'inizio dei lavori. Viste le condizioni meteo – scrive il primo cittadino – che stanno generando basse temperature e temporali la ditta in questione è impossibilitata a intervenire in tempi brevissimi. Il dato che più ci interessa riguarda il superamento dello scoglio burocratico, adesso spetta alla ditta aprire il cantiere e fare i lavori a regola d'arte».