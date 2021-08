Dorgali. Auto esce di strada e si ribalta: paura per il conducente

Incidente lungo la SS 125

Di: Redazione Sardegna Live

La notte scorsa, una Lancia Musa con il solo conducente a bordo, per cause in corso di accertamento, è andata fuori strada e si è ribaltata.

L’incidente è avvenuto al 208,600 della SS 125, nel territorio comunale di Dorgali. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha provveduto a mettere in sicurezza l’auto e a fornire la prima assistenza all’automobilista, soccorso subito dopo dal personale sanitario del 118. Non avrebbe riportato gravi ferite. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della stazione di Dorgali e l’Anas.