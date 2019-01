Paura in un fienile, in fiamme 300 balle di fieno

Sul posto i Vigili del Fuoco, messe in sicurezza tre bombole di gpl

Di: Alessandro Congia

Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias per un incendio che si è sviluppato in un fienile, in località Montixeddu, nel comune di Gonnesa: in fiamme circa 300 balle di fieno. La sala operativa del 115, ricevuta la prima richiesta di soccorso, ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento con il supporto di un autobotte.

Gli operatori hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno coinvolto il fieno all'interno della struttura situata in una zona di campagna, durante le fasi di spegnimento sono state intercettate e messe in sicurezza tre bombole di gpl, portate all'esterno e raffreddate. Le operazioni sono proseguite sino a tarda notte, in corso le verifiche e gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.