“Passo dopo passo”: Il Theatre en vol celebra la Giornata della Memoria

La pièce andrà in scena domani alle 18.00 nell’Atrio dell’Ex-Cinema Quattro Colonne

Di: Antonio Caria

Domani 27 gennaio alle 18.00, nell’Atrio dell’Ex-Cinema Quattro Colonne in Corso Vittorio Emanuele, 62 a Sassari, il Theatre en vol e Incursioni teatrali porteranno in scena lo spettacolo dal titolo “Passo dopo passo”, inserito nell'ambito del progetto “Convivenze – Caos e armonie”.

In occasione della Giornata della Memoria la compagnia teatrale sassarese vuole ricordare non soltanto l’olocausto messo in atto dalla Germania nazista a partire dal 1933 con la segregazione degli ebrei tedeschi e terminato solo il 27 gennaio 1945 con la liberazione dei campi di concentramento dall’Armata Rossa Sovietica.

La pièce vede protagonisti sei personaggi che, con una valigia in mano, si trovano in un luogo di transito in attesa di partire verso una destinazione sconosciuta.