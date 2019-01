“Giornata della Memoria”: le iniziative dell’Università di Sassari

Giovedì 31 gennaio conferenza al Dipartimento di Giustizia con Marco De Paolis

Di: Antonio Caria

Anche l'Università di Sassari partecipa alla "Giornata della Memoria" con due iniziative.

Domani 27 gennaio alle 16.30, a Budoni (anfiteatro Andrea Parodi), andrà in scena lo spettacolo "Sembri dipingere di rosso le parole...". L’adattamento teatrale, a cura di MAB teatro, del testo “Sembri dipingere di rosso le parole…” di Sotera Fornaro (Professoressa di Letteratura greca e Letterature comparate all'Università di Sassari). racconta la storia di Zaira Coen, una docente di Scienze del Liceo Azuni di Sassari originaria di Mantova, deportata nel 1944 e morta ad Auschwitz. La voce narrante sarà di Daniele Monachella con l’accompagnamento musicale di Giovanni Sanna Passino alla tromba.

Giovedì 31 gennaio a Sassari, nel Dipartimento di Giurisprudenza (aula Mossa) alle 12.00 Marco De Paolis (Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello di Roma), prenderà parte alla conferenza dal titolo “I processi penali militari per i crimini di guerra tedeschi in Italia e all’estero 1943-1945”.

Considerato uno dei maggiori esperti in Italia in materia giuridica di crimini di guerra della seconda guerra mondiale, De Paolis ha maturato una straordinaria conoscenza, anche per aver effettuato come pubblico ministero, negli ultimi 15 anni, le indagini relative ad oltre 450 procedimenti per eccidi di popolazione civile e di militari italiani commessi in Italia e all’estero dopo l’8 settembre 1943.

Per molti anni è stato anche docente di Diritto penale, Procedura penale e Diritto penale militare in Accademie e Scuole militari, e autore di varie pubblicazioni a carattere scientifico nella materia del diritto penale militare, sul diritto umanitario e sul tema dei crimini di guerra in Italia, fra cui recentemente vari volumi e saggi sulla ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia.

Collabora con le università di Milano “Bicocca” e “Roma Tre” e con il Centro Alti Studi della Difesa (CASD) per le materie di Diritto Penale Sovranazionale e Diritto Umanitario.