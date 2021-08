Siliqua. Sorpreso dai carabinieri con moto rubata pochi giorni prima: denunciato 46enne

La denuncia era partita da un 45enne di Orani

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Siliqua, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione delle indagini scaturite da una denuncia per furto presentata da un 45enne di Orani residente a Sarroch, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per ricettazione, un 46enne cagliaritano disoccupato, già gravato da precedenti denunce.

Quest'ultimo sarebbe stato fermato dagli operanti mentre si trovava in possesso si un ciclomotore Yamaha Ovetto 50, provento di un furto denunciato pochi giorni prima dal legittimo proprietario presso la stessa Stazione dell’Arma.

Il mezzo è stato recuperato e restituito al proprietario, che ormai non ci contava più. Qualche sospetto ben riposto e le attività dei carabinieri hanno consentito di ottenere un risultato in origine insperato.