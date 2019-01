Palazzo dei congressi, eterna incompiuta. Pais (Lega): "Da emblema di spreco del denaro pubblico a simbolo di rinascita, sarà l'Ambasciata del turismo Sardo”

"Costata oltre 20 miliardi di lire negli anni '90, interamente completata ed arredata, è oggi abbandonata all'incuria totale"

Di: Redazione Sardegna Live

La legge sul Turismo della regione Sardegna, che ha recepito le indicazioni del Piano Strategico nazionale del Turismo, prevede l'istituzione della DMO (Destination Managment Organization), un braccio operativo dell'Assessorato regionale al Turismo, che attraverso la partecipazione dei privati (tra cui le Società di gestione degli aeroporti sardi e le Camere di Commercio), avrà il compito di attuare ogni azione di marketing, comunicazione, promozione e commercializzazione della destinazione Sardegna nel mondo.

"Quale sede migliore della DMO Sardegna del Palazzo dei Congressi di Alghero - dice Michele Pais, consigliere comunale e candidato alla carica di consigliere regionale per la Lega -. Si tratta di una struttura di proprietà regionale, costata oltre 20 miliardi di lire negli anni '90, interamente completata ed arredata, oggi abbandonata nell'incuria totale, di grande pregio architettonico, nata dalla grande visione futurista di uno degli Archistar contemporanei italiani, l'Arch. Marco Piva".

Per Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega in Sardegna, si tratta di "una struttura che si candida ad essere sede naturale dell'Ambasciata del Turismo sardo nel mondo capace di accogliere convegni, fiere e manifestazioni turistico culturali, da proporre ad investitori internazionali, rilanciando così l'economia dell'intero nord ovest della Sardegna, riaffermare la baricentricità di Sassari con il contestuale potenziamento dell'Aeroporto di Alghero e del Porto di Porto Torres".

I due esponenti della Lega, inoltre, dichiarano che "dell'iniziativa è stato investito il Ministro Centinaio, che visiterà la struttura occasione della prossima imminente visita ad Alghero".

Il progetto è di fare del palazzo di Congressi di Alghero, una delle location più belle d'Italia in cui promuovere il turismo non solo regionale ma anche nazionale. "Il Palazzo dei Congressi di Alghero - spiega Pais - passerà dall'essere emblema dello spreco, a esempio del miglior utilizzo di denaro pubblico capace di creare sviluppo e ricchezza, e di restituire ad Alghero il ruolo che storicamente gli è proprio, cioè capitale del turismo in Sardegna".

“La Lega - conclude Michele Pais - sta dimostrando grande attivismo e presenza nella Regione sarda inaugurata da Zoffili col tour *#tralagente* e proseguita con le visite di Matteo Salvini e dei Ministri e proponendo una squadra, giovane e dinamica, capace di esprimere il meglio delle qualità dei territori”.