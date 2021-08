Tragedia nella piscina di Ortacesus: 26enne muore annegato

Per salvare la vita del ragazzo a nulla è servito l'immediato intervento del personale sanitario

Di: Redazione Sardegna Live

L’allarme è scattato questo pomeriggio intorno alle 15. Un ragazzo di 26 anni, Gianpaolo Sanna, originario di Cagliari, si trovava nella piscina di Ortacesus con il padre e la compagna.

Avevano deciso di trascorrere insieme una giornata diversa dalla solita routine quotidiana.

Il giovane stava facendo il bagno in piscina quando avrebbe avuto una congestione fulminante. Alcuni bagnanti si sono accorti che il corpo del 26enne era sul fondo si sono buttati in acqua per recuperarlo e hanno allertato i soccorsi.

Sul posto è arrivato immediatamente il personale medico dell’ambulanza del 118 Mike 65 di Senorbì e sul posto è stato fatto arrivare anche l’elisoccorso.

Purtroppo per Gianpaolo Sanna non c’è stato nulla da fare. A nulla sono serviti i tentavi dei soccorritori per salvargli la vita.