Autocarro contro auto a Villamar, strada bloccata

Sul posto i carabinieri e il 118, una delle persone coinvolte medicata sul posto

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Villamar i carabinieri della locale Stazione unitamente a quelli della Stazione di Gesturi sono intervenuti sulla SS 197 al km 31+850, dove una Fiat Panda condotta da un 82enne di Baressa, nel percorrere la strada, mentre si apprestava a svoltare sulla destra in una strada vicinale, era stata urtata da un autocarro Fiat Iveco 175, condotto da un 52enne cagliaritano. L'autista del mezzo pesante, in seguito, si era fermato trasversalmente alla strada ostruendola completamente, tanto da bloccare il traffico.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 a seguito delle lievi escoriazioni alle braccia riportate dall’anziano che, medicato in loco, ha rifiutato il ricovero in ospedale. La Fiat Panda non marciante è stata rimossa da soccorso stradale, nessun danno all’autocarro e al suo conducente.

La statale è rimasta interrotta dalle ore 17.40 alle ore 19, la circolazione è stata ripristinata poi dai carabinieri grazie all’intervento di personale ANAS che ha provveduto alla pulizia del manto stradale. Gli accertamenti etilometrici hanno dato esito negativo ed i documenti di guida dei due mezzi e degli autisti sono risultati essere regolari.