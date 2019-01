Moto ape finisce contro una parete rocciosa: due feriti

Sul posto i Vigili del Fuoco, con i sanitari del 118 e i Carabinieri

Di: Alessandro Congia

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito è intervenuta a Villasalto all'altezza del chilometro 12, in prossimità con l'ingresso del paese, per un incidente stradale sulla provinciale 387, dove un moto carro (per cause ancora da accertare), ha perso il controllo ed è andato a finire sopra una parete rocciosa.

La sala operativa del 115, ricevuta la richiesta di soccorso, ha inviato sul posto la squadra di Pronto intervento che, congiuntamente agli operatori sanitari del servizio di emergenza del 118, hanno soccorso gli occupanti, rimasti lievemente feriti, che sono stati trasportati all'ospedale San Marcellino di Muravera. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di legge.