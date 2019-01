Tanti auguri alla nonnina del paese: Maria Aresti spegne 107 candeline

Un’arzilla e simpatica ultracentenaria, ha vissuto due guerre: è nata il 25 gennaio 1912

Di: Alessandro Congia

Un compleanno ‘speciale’, 107 candeline da spegnere. Con lucidità, un sorriso che coinvolge, una nonnina che ha tanto da raccontare e tramandare. Un vanto per la comunità sanlurese, Maria Aresti è molto religiosa, è vedova da parecchi anni e ha avuto ben 7 figli.

Oltre ai nipoti, pronipoti, con lei l’abbraccio di un’intera comunità che le vuole bene: “Tzia Maria é una nonnina dallo sguardo vivo e attento – sottolinea Pierino Vargiu, il noto fotografo dei centenari - è molto vispa e simpatica, sempre sorridente nonostante l'età ancora oggi indossa il grembiule e ancora è sa meri de domu: figlia di persone benestanti anziché recarsi in campagna a lavorare preferisce rimanere in casa per accudire lei stessa le faccende di domestiche, nel tempo libero si dedicava al ricamo”.

(Nella foto di Pierino Vargiu, l’arzilla ultracentenaria di Sanluri)