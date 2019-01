Armi e droga: due arresti

Dopo due anni di minuziose e complesse indagini i Carabinieri sono riusciti a risalire ai presunti responsabili

Di: Redazione Sardegna Live

All’alba di ieri i Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R di Sassari e della Stazione di Nulvi hanno eseguito la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Sesto Brozzu, 53enne nulvese già noto alle forze dell’ordine.

Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale su richiesta della Procura di Sassari, è scaturito a seguito di complesse indagini svolte dai Carabinieri della Compagnia di Sassari in un arco temporale di quasi due anni.

La vicenda infatti risale a febbraio 2017, quando un veterinario nulvese aveva trovato in una stalla di sua proprietà varie pistole scacciacani modificate, numerose cartucce, fondine, passamontagna e circa due chili di marijuana.

Dalle indagini era emerso che il proprietario dello stabile in realtà ne aveva dato la disponibilità a terze persone sia per eseguire alcuni lavori e sia per l’utilizzo per un’esposizione di prodotti tipici in occasione di una manifestazione enogastronomica.

Sta di fatto che, in seguito al ritrovamento, erano stati effettuati accertamenti biomolecolari del DNA a cura del RIS di Cagliari sulle armi sottoposte a sequestro. Accertamenti il cui esito, come hanno riferito i Carabinieri, ha consentito di individuare, tra i profili che emergevano, quello di Sesto Brozzu.

Nel contesto della stessa operazione, sempre a Nulvi erano state eseguite perquisizioni a tappeto.

A casa di Danilo Pintus, 42enne nulvese con precedenti di polizia, sarebbe stato rinvenuto circa un chilo di marijuana contenuta in tre involucri in cellophane, oltre alla somma di mille euro, anch’essa posta poi sotto sequestro in quanto ritenuta provento di un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle altre perquisizioni i militari avevano trovato circa 30 grammi di marijuana e una cartuccia per pistola calibro 9.

Per Sesto Brozzu e Danilo Pintus, cui veniva contestato il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono scattate le manette e i due sono stati tradotti alla casa circondariale di Sassari-Bancali, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.