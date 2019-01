Aeroporto di Cagliari-Elmas: 14 nuovi collegamenti

Undici internazionali e tre nazionali

Di: Alessandro Congia

Ventidue Paesi collegati, 80 destinazioni totali di cui 60 internazionali e 20 nazionali. L'aeroporto Cagliari - Elmas, nell'estate 2019, si appresta a 'doppiare' la scorsa stagione con 14 nuovi collegamenti di linea operati dal capoluogo sardo di cui 11 internazionali e 3 nazionali: in particolare Budapest, Dublino, Karlsruhe Biden, Porto, Siviglia e Valencia, gestiti con due voli settimanali da Ryanair, mentre 4 i voli settimanali per Mosca con il vettore Pobeda.

Praga sarà raggiunta con due voli sotto la bandiera di Volotea, Strasburgo un volo e Milano Malpensa operata da Air Italy fino a 14 voli.

Tra i presenti alla conferenza stampa di presentazione, oltre al presidente Sogaer Gabor Pinna, David Crognaletti responsabile area commerciale e Alberto Scanu, amministratore delegato della società di gestione aeroporto, anche Maurizio De Pascale, presidente della Cammarata di Commercio di Cagliari: "Non possiamo puntualizzare i brillanti risultati di voli, collegamenti e turismo - ha puntualizzato De Pascale - se poi abbiamo strade e infrastrutture da terzo mondo, tutti devono fare la loro parte, soprattutto le Istituzioni, per garantire per davvero un ottimo beneficio passeggeri e realtà locali".

David Crognaletti, direzione Commerciale Sogaer 

Gabor Pinna, presidente Sogaer