Tragedia a Olbia. Finisce con l'auto nel canale e muore

Inutili i soccorsi

Di: Redazione Sardegna Live

La tragedia si è consumata questa sera a Olbia dopo le 22. Un’auto, per motivi ancora in corso di accertamento, è finita nel canale che costeggia il parco Fausto Noce e via Galvani. Il conducente del mezzo, un 80enne enne, è morto annegato.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco, il personale medico del 118, i Carabinieri e la Polizia. Per l’uomo non c’è stato nulla fare.

Indagini in corso.