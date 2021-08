Incendio a boro di una barca a vela, momenti di paura per 3 turisti

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto

Di: Redazione Sardegna Live

Una barca a vela di 18 metri battente bandiera Polacca, che si trovava ormeggiata in rada in località Lu Impostu a San Teodoro, a circa 400 metri dalla costa, alle 20:45 di ieri ha diramato l’SOS alla Capitaneria di Porto di Olbia per incendio a bordo.

In rapido raccordo, l’Ufficio Marittimo ha inviato la motovedetta SAR CP 894 presso il Porto di Puntaldia dove attendeva la squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola per essere imbarcata per effettuare l’intervento di soccorso.

Sul posto è stato rivenuto principio di incendio prontamente estinto, dovuto ad un probabile corto circuito che ha interessato un generatore di corrente elettrica.

Fortunatamente il rapido intervento delle squadre di soccorso ha scongiurato la propagazione delle fiamme e il conseguente danneggiamento del natante. Le operazioni sono proseguite con la messa in sicurezza dell’imbarcazione.

A bordo della barca a vela al momento dell’incendio si trovavano tre turisti originari di Genova e Monza, che sono stati accompagnati a terra dalle unità di soccorso.