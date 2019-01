La Pro loco Bastiano Unali celebra la Giornata della Memoria

In programma la visita alla mostra "L'umanità negata dall'Uomo" e la proiezione del film "La vita è bella" di Roberto Benigni

Di: Antonio Caria

La Pro loco “Bastiano Unali” di Cossoine ha reso noto il programma della “Giornata della Memoria”, in programma domenica 27 gennaio.

Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00 sarà possibile visitare la mostra documentaria e fotografica "L'umanità negata dall’Uomo”, allestita al primo piano della casa parrocchiale.

L’esposizione è divisa in quattro sezioni: la prima riguarda le condizioni che hanno portato alla nascita dell’ideologia nazista e allo scoppio della seconda guerra mondiale, la seconda le fasi di realizzazione del Campo di Auschwitz, la terza e la quarta la visita al KL Auschwitz I e al KL Auschwitz II Birkenau.

Circa settanta pannellature a tema, per immagini e testi, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo dell’Olocausto. La mostra della Pro loco vuole essere un monito per le generazioni future, affinché tali orrori non debbano ripetersi.

Alle 18.00 sarà proiettato il film di Roberto Benigni “La Vita è Bella”, realizzato nel 1997 e premiato con tre Oscar (Miglior film straniero, miglior attore protagonista per lo stesso Benigni e migliore colonna sonora, opera di Nicola Piovani).