Emergenza neve. Domani scuole chiuse a Ovodda e Fonni

Abbondanti nevicate hanno colpito i due centri della Barbagia

Di: Antonio Caria

«Considerate le condizioni meteo che prevedono il perdurare delle nevicate fino alla tarda serata di oggi e diffuse gelate nella notte e per la giornata di venerdì, sentito il Centro Regionale della Protezione Civile le scuole di ogni ordine e grado, l'asilo nido, il centro disabili e la biblioteca resteranno chiusi anche nella giornata di domani venerdì 25 gennaio».

È quanto pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Fonni e confermata dalla stessa Sindaca Daniela Falconi. «In paese la neve ha superato abbondantemente i 30 cm. e continuerà a nevicare almeno fino alle 22 – ci ha dichiarato la prima cittadina -. Sono operativi da stamattina sia il mezzo comunale che della ditta che ha in gestione lo sgombero neve. Nelle strade statali e provinciali l'Anas e la Provincia sono attivi da tutta la notte. Gli operai del Comune hanno liberato alcuni punti sensibili come gli ingressi agli ambulatori, alla guardia medica e nelle due chiese. Un supporto indispensabile lo sta dando il mezzo della protezione civile dato in gestione all'Agenzia Forestas, che già dalle prime ore del mattino e per tutta la serata di oggi sta operando nelle vie principali del paese e in tutte le principali arterie comunali e intorno al paese comprese le principali strade rurali».

Anche la prima cittadina di Ovodda, Maria Cristina Sedda, con l’ordinanza numero 7, ha deciso la chiusura la locali scolastici per la giornata di domani. «L’abbondante nevicata verificatasi durante la giornata odierna – si legge nel documento – a causa del notevole abbassamento della temperatura che ha reso, di fatto, le strade sia interne che esterne, impraticabili ai veicoli e ai pedoni, causando notevoli disagi anche ai concittadini che devono recarsi nei propri posti di lavoro».