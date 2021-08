Escursionista cagliaritano disperso da lunedì: ricerche nel Supramonte di Baunei

L'allarme da parte della famiglia è scattato nella notte fra lunedì e martedì. Sul posto Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco

Di: Giammaria Lavena

E' scomparso da lunedì mattina un 46enne di Cagliari, escursionista, per il quale è in corso un intervento di ricerca nel Supramonte di Baunei. Aveva detto ai familiari di trovarsi a Cala Mariolu e che avrebbe fatto ritorno in giornata. Ma quando ieri non ha fatto avere sue notizie è stato lanciato l'allarme.

La Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico è stata allertata la notte scorsa poco prima delle 3 dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri di Lanusei e ha provveduto ad inviare immediatamente sul posto una squadra di tecnici delle Stazioni Ogliastra, Sassari e Iglesias.

Le ricerche, partite dalla località Piredda dove è stata rinvenuta la sua auto, si stanno concentrando soprattutto sui sentieri principali e varianti che conducono a Cala Mariolu e vengono svolte sia dalle squadre a terra che con l'ausilio dei droni del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco. A coordinamento delle operazioni lo stesso Soccorso Alpino congiuntamente ai Vigili del Fuoco delle Stazioni di Nuoro e Tortolì.

Sul posto stanno operando anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Carabinieri della Stazione di Baunei, insieme al supporto via mare dato dal Comune di Baunei per il trasporto del personale. Le ricerche riprenderanno alle prime luci dell'alba.