Vitrociset, visita del deputato Deidda: “L’azienda ha interesse a rimanere in Sardegna”

Accompagnato dall'A.D. Paolo Solferino e dai collaboratori, Deidda ha avuto rassicurazioni sui progetti e l'interesse dell'azienda nel continuare a lavorare nell'Isola

Di: Alessandro Congia

"Ho potuto scoprire e conoscere gli straordinari passi in avanti di questa azienda nella creazione di nuovi strumenti di addestramento per i nostri militari (esercitazioni con simulatori cybernetici) e per la nostra sicurezza nazionale. Ma non solo. Tecnologie contro gli incendi boschivi, per la sicurezza autostradale, dei porti, degli aeroporti e per la cyber sicurezza".

Accompagnato dall'Amministratore Delegato Paolo Solferino e dai collaboratori, Deidda ha avuto rassicurazioni sui progetti e l'interesse dell'azienda nel continuare i progetti in Sardegna, da Teulada al poligono di Perdasdefogu all'aerospazio alle strumentazioni ad uso civile. "Un'azienda di eccellenza italiana che crea indotto economico, occupazione ma soprattutto un continuo studio di nuove soluzioni sia per i militari che per le Amministrazioni Pubbliche" continua Deidda .

"Vitrociset è da decenni presente in Sardegna ed oggi oggetto di un passaggio di proprietà che spero non comporti cambiamenti visto i progetti che sta portando avanti nell'isola, anche nel settore dell'aerospazio".