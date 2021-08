Sassari, lacrime e dolore: la bimba caduta dal terrazzo non ce l'ha fatta

La piccola di due anni e mezzo che lunedì è precipitata dal balcone si è spenta nel pomeriggio. Gli organi della bimba verranno prelevati al fine di essere donati

Di: Giammaria Lavena

Tristi notizie dal Santissima Annunziata di Sassari: la bimba che due giorni fa è caduta dal terrazzino della casa in cui viveva con i genitori non ce l'ha fatta. Nel pomeriggio i medici della Rianimazione dell'ospedale sassarese hanno perso le speranze di salvare la vita alla piccola di due anni e mezzo.

Lunedì pomeriggio, dopo essersi sporta dal balcone al secondo piano di una palazzina di via Alghero, la bambina è precipitata nel cortile interno dell'edificio dopo un volo di 10 metri. Da qualche ora è iniziata la fase di accertamento di morte encefalica, che si protrarrà sino alla tarda sera di oggi.

I genitori della bimba non si sono opposti al prelievo degli organi al fine della donazione. Un atto di cuore e altruismo in un momento di straziante dolore. Cordoglio da parte di tutta la città per la coppia, molto conosciuta, stimata e benvoluta.