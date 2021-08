Covid. A La Maddalena 12 contagi. Il sindaco: "Ci confermiamo città sicura"

"Forti segnali di ripresa. Commercianti mi hanno confermato buona riuscita di questa stagione"

Di: Giammaria Lavena

"Durante questa stagione forti segnali di ripresa. Sia per gli incrementi registrati nelle nostre marinerie sia per quanto riguarda le tante presenze sul nostro territorio. Ho avuto occasione di confrontarmi personalmente con molti commercianti, i quali mi hanno confermato la buona riuscita di questa stagione che ci auguriamo possa prolungarsi per tutto settembre".

Sono le parole del sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, che su Facebook ha aggiornato i concittadini sulla situazione Covid nel Comune. "Anche sul fronte dell’emergenza sanitaria la nostra isola è sempre stata in controtendenza rispetto alle altre località turistiche", spiega.

"Tutt’oggi, a fronte delle oltre 50mila presenze, sono soltanto 12 i casi di positività accertati dall’Igiene pubblica e opportunamente tracciati dall’Usca. Ci confermiamo, come abbiamo sperato ad inizio stagione, città sicura", conclude il primo cittadino.