Uccise la moglie: in manette 77enne di Narbolia

Giovanni Perria sarebbe il responsabile dell'omicidio di Brigitte, scomparsa lo scorso ottobre e ritrovata cadavere a Su Pallosu

Di: Redazione Sardegna Live

Nella mattinata odierna gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Oristano, coordinati dalla locale Procura, hanno tratto in arresto Giovanni Perria, 77 anni, di Narbolia, ma per anni emigrato in Germania.

L'uomo sarebbe il responsabile dell’omicidio della moglie Brigitte Louise Pazdernik, scomparsa dalla sua abitazione di Narbolia la notte del 10 ottobre 2018 e ritrovata cadavere il 13 ottobre successivo nelle acque prospicienti la spiaggia di “Su Pallosu”, nel Comune di San Vero Milis.

La misura cautelare in carcere, emessa dal GIP del tribunale di Oristano a seguito delle risultanze di una intensa attività d’indagine, è stata notificata di primo mattino dalla polizia ed il Perria, dopo le attività di rito, è stato tradotto presso il carcere di Massama a Oristano.

Ulteriori particolari dell’attività effettuata saranno forniti alla stampa nella giornata di domani.