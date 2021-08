Assl Nuoro: "Ancora posti per la vaccinazione contro il Covid-19"

Possibilità di prenotare a Nuoro, Macomer, Orosei, Siniscola e Sorgono

Di: Redazione Sardegna live

ATS informa tutta la popolazione e in particolare i Sindaci dei Comuni che appartengono all’ASSL di Nuoro che per il corrente mese di agosto 2021, sono ancora disponibili per la prenotazione per la vaccinazione contro il Covid19.

Sul sito di Poste Italiane sono 6.446 i posti distribuiti nelle sedi di Nuoro, Macomer, Orosei, Siniscola e Sorgono, così suddivisi: 1.551 posti per la fascia 12-18 anni, 4.895 posti per la fascia oltre i 18 anni.

Nel complesso, nella Provincia di Nuoro, la percentuale di coloro che hanno effettuato vaccinazione completa è pari a al 61,66% mentre se si sommano coloro che hanno effettuato solo la prima dose questa percentuale sale al 75,21%.