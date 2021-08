Scomparso da Quartu: trovato il corpo di Franco Cogoni

La morte sarebbe avvenuta per cause naturali

Di: Redazione Sardegna Live

È stato trovato in via Della Musica, in un terreno incolto, il corpo di Francesco Cogni, il 51enne di Quartu Sant’Elena di cui non si avevano più notizie da giovedì scorso.

Sono state alcune persone a notare il corpo e ad avvisare immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia scientifica che hanno recuperato il corpo, in avanzato stato di decomposizione. Sul luogo anche il medico legale, la dottoressa Marica Felice. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali.

La vittima era uscita di casa il 19 agosto intorno alle 5:30 per una passeggiata e non ha fatto più rientro a casa. I parenti, nei numerosi appelli, avevano fatto sapere che il loro congiunto aveva problemi al cuore.