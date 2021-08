Cagliari. Salvato cucciolo di delfino intrappolato in una rete

E' stato un diportista a lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti due battelli con a bordo personale del Maritime Rescue Sub Center e del Nucleo sommozzatori della Guardia Costiera

Di: Redazione Sardegna Live

Un cucciolo di delfino è stato salvato oggi dalla Guardia costiera di Cagliari. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando un diportista ha notato il delfino in difficoltà e ha chiamato il numero d'emergenza 1530.

La Capitaneria ha così inviato sul posto due battelli veloci con a bordo personale del Maritime Rescue Sub Center e del Nucleo sommozzatori della Guardia Costiera. Gli specialisti si sono subito accorti che il delfino, un piccolo esemplare di tursiope (Tursiops truncatus), non riusciva più a nuotare perché completamente intrappolato in una rete di nylon.

I soccorritori, grazie anche all'assistenza telefonica fornita dal personale del Centro Studi Cetacei di Nora, hanno immobilizzato e tranquillizzato il cetaceo e poi lo hanno liberato dal pericoloso groviglio di nylon. Il cucciolo ha subito ripreso a nuotare, raggiungendo in brevissimo tempo un esemplare adulto, probabilmente la madre, che si trovava a distanza e seguiva le operazioni di salvataggio. I due delfini si sono poi allontanati verso il mare aperto.