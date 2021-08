Malamovida a San Teodoro, Daspo urbano per sei giovanissimi

Risse e aggressioni. Dovranno stare per un anno lontano dai locali del centro cittadino

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo le risse che hanno segnato negativamente il ferragosto a San Teodoro, il questore di Nuoro ha disposto il divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto "Daspo urbano", nei confronti di sei giovanissimi (cinque minorenni e un maggiorenne).

I provvedimenti in seguito a un'aggressione avvenuta vicino al locale "Buddha Del Mar", che ha avuto inizio con il furto da parte di uno dei responsabili del monopattino di un ragazzo il quale, dopo aver cercato di difendersi, sarebbe stato malmenato brutalmente con calci e pugni. Per il malcapitato escoriazioni plurime, lesioni ai denti e fratture, con una prognosi superiore ai 30 giorni.

Gli agenti del Commissariato di Siniscola e della Questura, dopo aver sedato la rissa, sarebbero riusciti a identificare gli aggressori denunciandoli con l'accusa di lesioni personali aggravate e danneggiamento.

Il provvedimento adottato successivamente dal questore prevede il divieto per i sei giovani di accedere per un anno in esercizi pubblici di somministrazione di bevande alcoliche, anche da asporto, nell'ambito del perimetro tra via Padova, via Prato, via Toscana e piazza Gallura del Comune di San Teodoro, ovvero di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi locali.