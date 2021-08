Armato di coltello si barrica in casa e minaccia i genitori

Momenti di apprensione a Capoterra

Di: Redazione Sardegna Live

Si è barricato in casa per tre ore e avrebbe minacciato di farsi del male e di aggredire chiunque tentasse di avvicinarsi, compresi gli anziani genitori che si trovavano nell'abitazione con lui.

Momenti di apprensione ieri sera a Capoterra dove un 47enne, affetto da problemi psichici, ha generato un notevole scompiglio. A dare l'allarme gli stessi genitori. Inizialmente l'uomo non voleva uscire dalla sua camera per recarsi, come previsto, all'appuntamento per la terapia. Una volta fuori dalla stanza ha impugnato un coltello, minacciando gesti autolesionisti e intimando a chiunque di allontanarsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Capoterra e del Comando provinciale di Cagliari, poi raggiunti dagli specialisti dell'Arma di Abbasanta, esperti negli interventi di emergenza e nell'assistenza psicologica. Dopo circa tre ore uno di questi militari è riuscito con una scusa a farsi aprire la porta consentendo ai colleghi di entrare. L'uomo è stato immobilizzato e affidato alle cure del 118 per un trattamento sanitario obbligatorio.