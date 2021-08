Sestu. Tenta furto in macelleria in piena notte: colto in flagrante dai carabinieri

Il titolare ha lanciato l'allarme ai militari dopo aver ricevuto un chiamata da alcuni vicini che avevano udito rumori sospetti. Il 40enne autore del tentato furto è finito in manette

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Sestu, i carabinieri della Stazione di Selargius, nell'ambito di un normale servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto per tentato furto aggravato un 40enne del luogo, disoccupato, con precedenti denunce a carico. Nel corso della notte l'uomo sarebbe stato sorpreso dai militari in via Montgolfier 25, dopo che questi si sarebbe introdotto, previa effrazione di una porta finestra ed il parziale sollevamento di una serranda, nei locali della macelleria "Marco Liggi", situata in pieno centro abitato.

Il titolare aveva ricevuto una chiamata da alcuni vicini che avevano udito dei rumori sospetti all’interno del suo esercizio pubblico. L’uomo ha immediatamente contattato il numero di pronto intervento 112, consentendo alla pattuglia dell’Arma intervenuta sul posto di cogliere in flagranza il soggetto che si sarebbe introdotto all'interno di quegli spazi commerciali per tentare di rubare qualcosa.

L'uomo è stato fermato e subito condotto in caserma, e previa redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto è stato associato alle camere di sicurezza della Compagnia di Quartu Sant'Elena, in attesa dell'udienza di convalida che si svolgerà nella mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari.