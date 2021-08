Donori. Durante manifestazione artistica si denuda in via pubblica: denunciato

Foto e video dei presenti sono finiti su internet e hanno permesso alle autorità di identificare il denunciato

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Donori, i carabinieri della locale Stazione, ad esito di un'attività indagine resa necessaria da una situazione del tutto singolare, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per atti contrari alla pubblica decenza, un 39enne insegnante originario di Campobasso.

Questi, in qualità di partecipante alla manifestazione artistica culturale cinematografica e musicale denominata “Contemporary 2021”, organizzata dall'Associazione culturale “Brebus”, nello svolgere la propria esibizione artistica, avrebbe camminato completamente nudo in via Vittorio Emanuele davanti e numerose persone presenti.

Cellulari alla mano, le foto e i video sono divenuti presto virali sul web e hanno consentito l'identificazione del protagonista dell'inaspettata performance.