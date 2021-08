Nizzi: "Finalmente negativo. Degenza rapida e senza sintomi grazie a vaccino"

"Per me e per le persone a me care una splendida notizia"

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi può tornare alla vita di tutti i giorni dopo essere risultato positivo al coronavirus.

"Finalmente - scrive su Facebook - il tampone effettuato questa mattina ha dato esito negativo. È per me e per le persone a me care una splendida notizia".

"Questa degenza, veloce e con sintomi lievi, sottolinea ancora una volta l’assoluta efficacia del vaccino - aggiunge il primo cittadino gallurese -. Ringrazio i tantissimi che mi hanno sostenuto e incoraggiato in questi giorni d'attesa".