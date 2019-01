Chiama il call center Vodafone per disdire l’adsl: “Torni a pascolare le pecore

La denuncia sui social del 51enne, Fabrizio Musa: “E’ stata un’offesa a tutto il popolo sardo”

Di: Alessandro Congia

Fake news o meno, bufala tanto più, fatto sta che il racconto di una telefonata intercorsa con il Customer Care - Contact Center Vodafone sta facendo letteralmente impazzire il web. Sul profilo social Facebook di un utente di Assemini, Fabrizio Musa, “l’accusa” contro il disdicevole comportamento di un operatore del Contact Center Vodafone è abbastanza palese: un botta e risposta tra l’utente telefonico e chi, dall’altra parte gestisce le chiamate inbound, s’è fatto abbastanza acceso, un diverbio per la disdetta di un contratto di linea adsl che – a detta di Musa – si è trasformata in una sorta di ‘litigata vera e propria’.

Musa vuole denunciare l’accaduto all’Unione Consumatori, sebbene il giorno dopo l’increscioso accaduto, sia stato contattato dal servizio di Customer Care Vodafone proprio per ‘risolvere’ la situazione, con uno sconto e con le scuse per quanto era accaduto.

“Si è messo a ridere e ha detto torni a pascolare le pecore” – avrebbe dunque detto in tono offensivo l’operatore che il giorno prima ha gestito la chiamata di Fabrizio Musa, il quale non avendo mai ricevuto copia del contratto via mail per vedere le clausole contrattuali con le quali la compagnia telefonica decretava con la durata di 4 anni per poter recedere e chiudere il contratto, era ormai più che deciso a disdire l'abbonamento.

Per ora non è dato sapere se la compagnia telefonica, magari riascoltando le registrazioni delle conversazioni (spesso eseguite proprio per migliorare la qualità del servizio erogato), agirà con provvedimenti disciplinari sul proprio dipendente.