San Teodoro. Turista con tavola sup sparisce in mare: ritrovato dopo circa un'ora

Quando la famiglia ha perso il contatto visivo ha lanciato l'allarme. L'uomo è stato ritrovato leggermente affaticato a Cala Girolu, ma fortunatamente in salute

Di: Giammaria Lavena

Momenti di apprensione per un turista di nazionalità tedesca che nella mattinata odierna si è allontanato con la tavola sup da “Cala Suaraccia” (Le Farfalle), perdendo il contatto con i familiari che lo attendevano in spiaggia. Immediato l’allarme lanciato ai presidi di soccorso acquatico dei Vigili del Fuoco del Comando di Nuoro presso le località di Budoni e San Teodoro.

Le due squadre con 10 unità operative si sono attivate da subito con imbarcazioni leggere e moto d’acqua nell’eseguire una ricerca sotto costa del turista disperso. Dopo circa un’ora di attività l’uomo è stato rinvenuto presso la spiaggia di “Cala Girgolu” affaticato ma in buone condizioni generali.

Al termine delle operazioni di soccorso, il turista tedesco, dopo un grande spavento fortunatamente rimasto tale, ha potuto riabbracciare la moglie e i figli. Le operazioni di soccorso sono state eseguite in coordinamento con la Capitaneria di Porto di Olbia che estende la sua competenza operativa nel tratto di mare interessato.